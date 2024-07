Leonardo Hotels lancia la partnership con Ferrari Club Passione Rossa, uno dei più importanti club di proprietari di Ferrari, in occasione della presentazione dell’evento ‘From Rome to Paris in Red’.

Il 12 settembre, 30 Ferrari brandizzate Leonardo Hotels e Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels (che inaugurerà a gennaio 2025) partiranno da Roma dal Leonardo Boutique Hotel Rome Termini per un viaggio simbolico di quattro giorni che attraverserà l’Italia, facendo tappa a Lazise al Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa, e in Francia, per raggiungere infine Parigi dove è stato recentemente inaugurato il Leonardo Boutique Hotel Paris Opera.

Il country general manager Italy, France & Hungary, Rafi Carmon, ha espresso orgoglio per questa partnership, sottolineando “il forte legame con i territori coinvolti nell’obiettivo di offrire esperienze di alto livello”.

Fabio Barone, fondatore di Passione Rossa, ha evidenziato l’importanza delle sinergie con brand internazionali e il desiderio di far “scoprire nuove destinazioni ai soci del club”.