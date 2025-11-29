Leonardo Hotels scommette sulla sostenibilità

Leonardo Hotels rafforza il suo impegno verso la sostenibilità e la creazione di un modello di ospitalità sempre più attento all’ambiente e alle comunità in cui opera. A riprova dei risultati
ottenuti, il Gruppo ha ottenuto la certificazione Green Key, uno degli standard più autorevoli a livello internazionale per le strutture ricettive che adottano pratiche green.
Parallelamente, nei due hotel di Milano Leonardo Hotel Milan City Center e NYX Hotel Milan è stato avviato un progetto pilota in collaborazione con Pikyrent, startup nata nel 2019 con l’obiettivo di sviluppare progetti ecosostenibili nell’ambito della smart mobility.
Muove invece a sostegno della tutela della biodiversità l’adozione di un alveare aziendale da parte del Leonardo Royal Hotel Venice Mestre in collaborazione con Beeing, una realtà che unisce la passione per l’apicoltura con la tecnologia.
Tutte queste azioni si inseriscono all’interno di una strategia Esg strutturata, che guida le attività di Leonardo Hotels in Europa.