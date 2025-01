Sull’ex Hotel dei Borgia, nel cuore del rione Monti a Roma, sventolano ora le insegne di Leonardo Hotels. Il gruppo gestirà infatti il 4 stelle con il nuovo nome di Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, in seguito a un’operazione che ha visto l’acquisizione della struttura da parte di Borgia Fund, fondo immobiliare chiuso e gestito da Castello SGR.

L’investimento è, quindi, in capo al gruppo Leonardo Hotels Central Europe, che ha sede a Berlino e coordina un portfolio di 300 hotel in 21 Paesi e oltre 130 destinazioni.

La collaborazione con Leonardo Hotels rafforza la presenza di Castello SGR come protagonista nel segmento hospitality della Capitale e contribuirà a un migliore posizionamento dell’ex Hotel dei Borgia nel panorama europeo.

“Sebbene l’Italia sia da sempre una delle principali mete turistiche a livello mondiale, il settore alberghiero presenta ancora ampi margini di crescita, in particolare per strutture di qualità - osserva Michelangelo Ripamonti, responsabile Investments Hospitality di Castello SGR -. Con Leonardo Boutique Hotel Rome Monti arricchiamo ulteriormente il nostro portafoglio in questo segmento, contribuendo allo sviluppo del mercato e creando valore per i nostri investitori. La collaborazione con Leonardo Hotels ha un valore strategico, poiché consente di coniugare la nostra con quella di un operatore internazionale di prestigio”.

Le caratteristiche

Il Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali, si sviluppa su sei piani fuori terra e un piano interrato, per una superficie complessiva di circa 5.800 mq. Dispone di 80 camere distribuite su cinque piani, una sala colazione di 180 mq, un lounge bar adiacente alla lobby, due attrezzate sale riunioni e un’area benessere di circa 170 mq. La sua posizione strategica garantisce un’eccellente accessibilità grazie alla vicinanza alla Stazione Termini e alla fermata della metropolitana Repubblica o Cavour e rappresenta una destinazione ideale sia per turisti sia per viaggiatori business.

Il mercato italiano rappresenta una delle aree di maggiore crescita per Leonardo Hotels Central Europe, dove la catena alberghiera diretta da Yoram Biton vanta sei strutture per un totale di circa 1.700 chiavi: il Leonardo Hotel Milan City Center, il NYX Hotel Milan, il Leonardo Royal Hotel Venice Mestre, il Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa, il Leonardo Hotel Verona e il Leonardo Boutique Hotel Rome Termini.

Con l’acquisizione dell’ex Hotel dei Borgia, rinominato Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, il portfolio italiano comprenderà nove strutture entro il 2025.

“L’Italia è una delle destinazioni chiave per il nostro gruppo - sottolinea Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. Con il Leonardo Boutique Hotel Rome Monti non solo consolidiamo la nostra presenza a Roma, ma ribadiamo il nostro investimento strategico nello sviluppo del mercato italiano unendo qualità, innovazione e rispetto per il patrimonio locale”.