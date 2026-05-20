Si trova sull’isola di Vulcano, affacciata sulla spiaggia delle Sabbie Nere, la new entry del portafoglio di Life Hotels & Resorts: il Life Resort Mari del Sud Eolie, pronto ad accogliere i primi ospiti già dalla fine di maggio.

Immersa in un contesto paesaggistico di forte valore naturalistico, la struttura dispone di 90 camere e suite ispirate allo stile eoliano contemporaneo, con elementi artigianali e richiami alla tradizione arabo-siciliana. “Il Mari del Sud è da anni un punto di riferimento per il turismo delle Eolie - dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts -. L’ingresso nella nostra collezione rientra in una strategia di consolidamento nelle destinazioni italiane ad alto potenziale, con un modello di ospitalità che integra qualità dei servizi e valorizzazione del territorio”.

La terrazza panoramica sulla baia costituisce uno degli spazi identitari della struttura, la cui ristorazione si ispira alla cucina mediterranea; tra le proposte alla clientela attività sportive e ricreative, itinerari alla scoperta del territorio e servizi dedicati al benessere. L’obiettivo è intercettare una domanda sempre più orientata a soggiorni esperienziali e a un contatto diretto con il contesto locale.

“Con questa acquisizione - prosegue Carella - rafforziamo un approccio che punta a costruire esperienze su misura e a sviluppare, attraverso la nostra Destination Management Company, una relazione più strutturata tra ospitalità e territorio”. La struttura sarà gestita con formula Full Management e commercializzata attraverso la rete internazionale di partner del Gruppo.