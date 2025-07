“Si fa tutto con il telefono - spiega Giuffrè -, dalla ricerca alla prenotazione, dal check-in alla richiesta di servizi addizionali. Durante il soggiorno i nostri ospiti possono interagire da remoto con gli agenti per qualsiasi necessità. Ovviamente – aggiunge – abbiamo player locali e assistenza 24 ore su 24, ma il dato significativo è che l’82% degli ospiti non abbia mai sentito la necessità di interagire con persone in presenza . Evidentemente la tecnologia da noi funziona al meglio”.

Tra l’hospitality alberghiera e quella degli affitti brevi la terza strada c’è e, in Italia, ha un nome: Limehome . “Purtroppo - spiega Alessandro Giuffrè , Country Manager Italia & Director Expansion dell’azienda - quello degli affitti brevi sta diventando un gran calderone dove si mette tutto. Tengo subito a precisare che noi non siamo come Airbnb, perché Airbnb è un nostro canale di vendita. E mentre ogni alloggio fornito da quel portale è un prodotto diverso, gli appartamenti Limehome sono brandizzati ”.

Anche il business model di Limehome si basa sulla digitalizzazione: “Il nostro servizio di revenue management - sottolinea Giuffrè - consente ai proprietari di guadagnare di più perché è efficace sul fronte ricavi. Il nostro è un algoritmo molto dinamico, il prezzo arriva a variare anche un milione di volte al giorno, adattandosi in tempo reale agli input di mercato”.

Una crescita impetuosa

Al momento Limehome, nata a Monaco di Baviera nel 2019 e approdata nel nostro Paese solo nel 2023, in Europa ha 10.300 unità contrattualizzate e in Italia 450, ma il ritmo di crescita è impetuoso: “Entro il 2028 - anticipa Giuffrè - intendiamo arrivare a 2.500 unità per un totale di 100-110 palazzi in gestione. Una previsione realistica perché il nostro è un prodotto nuovo, che prima non c’era, e gli spazi di sviluppo sono enormi”.

Si parla a ragione di palazzi perché Limehome si occupa solo di interi stabili, non di singoli appartamenti. “I proprietari - racconta Giuffrè - ce li affidano e noi forniamo loro un servizio chiavi in mano, ridando vita a immobili dormienti. Noi creiamo domanda, non la riduciamo: grazie a noi vecchi hotel, magazzini o uffici in disuso rinascono, tornando sul mercato nel segmento dell’hospitality”.

A breve apriranno gli appartamenti di Salerno e della Costiera amalfitana e, nel primo trimestre del 2026, quelli a Firenze, ma i progetti in ballo sono moltissimi, da Bari e Arezzo a un rafforzamento del presidio milanese. “Le trattative in corso sono innumerevoli - conclude il ceo -: sono i proprietari che ci cercano grazie al passaparola, non noi che cerchiamo loro”.