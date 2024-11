La stagione estiva di Lindbergh Hotels si chiude con il più. La catena annuncia infatti un incremento del fatturato totale del 10% rispetto all’anno precedente, con un passaggio da 26,5 milioni a 29 milioni di euro. Il dato assume un valore ancora maggiore se si considera che nel 2023 il fatturato includeva la produzione del Cala della Torre, struttura successivamente ceduta. E per il 2025 si prevede una crescita trainata dal consolidamento delle performance registrate nel 2024.

In dettaglio, grazie anche all’importante traino offerto dal riconoscimento di Pesaro come Capitale italiana della cultura, il Charlie Hotel si è affermato come riferimento per il segmento corporate e Mice.

Dal canto suo, il 4 stelle Nautilus Family Hotel ha ulteriormente consolidato la sua posizione sul target family. Importante novità della stagione estiva 2024 è stata l’introduzione di una serie di attività e servizi pensati per i bambini di fascia 0-3 anni. L’Excelsior Spa & Lido, per anni unico 5 stelle dell’intera regione Marche, è entrato a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts e sta attuando importanti lavori di manutenzione straordinaria.

La Meridiana Bleisure Hotel di Perugia ha registrato aumenti significativi di occupazione, grazie al consolidamento nel mercato corporate e all’arrivo di gruppi leisure internazionali. L’ Homie di Rimini si è affermato come una delle principali novità del mercato alberghiero 2024, grazie a un’offerta innovativa e distintiva.

In Sicilia, il Sikania Eco Resort e il Modica Beach Resort hanno ottenuto ottimi risultati, mantenendo una buona occupazione da metà aprile a metà ottobre. Con il completamento dei lavori di ristrutturazione totale che ha coinvolto camere e ristoranti, il Grand Hotel San Pietro di Taormina si è infine affermato come struttura di riferimento nel panorama delle proprietà 5 stelle a livello internazionale.