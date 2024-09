Luca Finardi nuovo area vp operations Italia, Francia e Repubblica Ceca di Mandarin Oriental

Da settembre Mandarin Oriental, Milan ha un nuovo assetto manageriale. Luca Finardi, direttore dell’hotel sin dall’apertura nel 2015, assume il ruolo di general manager Mandarin Oriental, Paris e area vice president operations Italia, Francia e Repubblica Ceca.

Parallelamente, Stephanie Greger è nominata general manager della proprietà milanese. Per Luca Finardi il percorso in Mandarin Oriental Hotel Group inizia nel 2014 con la nomina a general Manager dell’motel di Milano, il primo del gruppo in Italia.

“Dopo 10 anni eccezionali a Milano, sono felice di accogliere una nuova, appassionante sfida all’interno del gruppo – commenta Luca Finardi -. Il passaggio di consegne a Stephanie Greger come general manager è stato del tutto naturale: in questi anni, Stephanie ha dimostrato una dedizione e senso di leadership fuori dal comune, motivando il team quotidianamente con la sua straordinaria energia”.

Nel 2018, Luca Finardi è stato nominato area vice president, operations per l’Italia supervisionando l’apertura di Mandarin Oriental, Lago di Como. Nel suo nuovo ruolo seguirà l’operatività e lo sviluppo del brand in questi a livello internazionale.

Stephanie Greger, tedesca, è la nuova general manager di Mandarin Oriental, Milan. Con oltre 25 anni di esperienza nell’alta hôtellerie, Stephanie Greger è entrata in Mandarin Oriental Hotel Group nel 2018 come director of marketing and commerce della proprietà di Milano; nel settembre 2021 è stata quindi nominata hotel manager, assicurando a fianco di Luca Finardi il posizionamento dell’hotel come punto di riferimento dell’ospitalità milanese.