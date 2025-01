Lusso e sostenibilità, il The Sense Experience diventa cinque stelle

È il primo experience resort della Toscana ed è diventato un cinque stelle dove l’esperienza luxury sposa il rispetto per l’ambiente. Stiamo parlando del The Sense Experience Resort, la struttura sulla costa maremmana progettata per esaltare i sensi attraverso esperienze su misura, dai percorsi sensoriali agli ingredienti della cucina gourmet.

Immerso in un parco naturale di cinque ettari, il resort unisce design contemporaneo e sostenibilità. Per preservare l’ecosistema locale sono stati effettuati interventi per la riqualificazione delle dune costiere e sono state piantumate più di 7000 piante autoctone. Tra le iniziative virtuose la produzione di acqua potabile a km0 grazie a un innovativo sistema di osmosi e impianti fotovoltaici, il recupero delle acque piovane per l’irrigazione e il riciclo di oltre il 70% dei rifiuti.

La struttura si arricchirà di nuove suite di lusso, una Spa con piscina interna e una seconda piscina esterna con vista mozzafiato. Tra le novità, spicca il progetto del suo ristorante sul mare, l’Eatè, che punta a ottenere la stella Michelin grazie a una cucina che celebra i sapori autentici della Toscana.

Il progetto 5 stelle rappresenta un’opportunità di crescita per l’intera area; la creazione di una Academy per la formazione del personale, ad esempio, contribuirà ad arricchire il tessuto professionale locale, offrendo nuove opportunità lavorative e valorizzando il patrimonio umano della Maremma. Il resort si pone inoltre come promotore del territorio, collaborando con produttori locali e incentivando esperienze che mettono in luce la storia e le tradizioni della Toscana.