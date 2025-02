LVG Hotel Collection cresce sul Lago Maggiore con l’Hotel Pallanza

LVG Hotel Collection, brand di LVG Group, continua il suo percorso di crescita e consolidamento con l’acquisizione dell’Hotel Pallanza sul Lago Maggiore, struttura che porta a 11 gli indirizzi in gestione diretta. Il nuovo hotel va ad aggiungersi agli altri tre già presenti, Hotel Belvedere San Gottardo, Il Chiostro e Il Portico, portando a 190 il numero totale di camere a disposizione in questa zona per un fatturato complessivo pari a 7.240.000 euro nel 2024, mentre sono 54mila le camere vendute complessivamente nel periodo.

La prima struttura a entrare sotto il brand LVG Hotel Collection è stata Il Chiostro nel febbraio 2022. Da subito le strategie messe in atto dal Gruppo hanno permesso di mantenere un’occupazione media molto elevata e in crescita: 77,43% del primo anno (marzo-dicembre 2022), all’89,67% nel 2023 e all’87% nel 2024. Il segmento Mice rappresenta stabilmente il 2-3% del fatturato globale, con numerosi eventi territoriali. Inoltre, l’hotel si distingue per la sua capacità di restare operativo nei mesi meno turistici grazie a un’attenta programmazione.

Nel 2023 è stata la volta de Il Portico, che ha visto crescere l’occupazione dal 73% del primo anno all’80% nel 2024, con un totale di 16.487 camere vendute in due anni.

Ultimi in ordine di acquisizione sono stati l’Hotel Belvedere San Gottardo e l’Hotel Pallanza. Il gruppo sta inoltre lavorando per sviluppare il segmento Mice grazie alla posizione strategica delle strutture e alla futura apertura dello Sky Bar “The Flag”, una terrazza panoramica di 250 mq affacciata sul lago.