LVG Hotel Collection: novità a Mantova e Bergamo

Doppia new entry in Lombardia nel mese di marzo per LVG Hotel Collection: nel portfolio entrano infatti il Belfiore di Mantova e Bergamo West, portando il totale delle strutture gestite a quota 19, di cui quattro in Lombardia, per un corrispettivo di 1.200 camere.

Per quanto riguarda l’hotel mantovano si tratta della prima struttura realizzata ex novo da LVG, attraverso la conversione di un ex macello. Il gruppo ha affiancato la proprietà e contribuito alla progettazione e realizzazione degli spazi destinati all’hotel, oltre alla successiva gestione operativa. Il Belfiore è dotato di 70 camere e 2 sale meeting.

Il Bergamo West , invece, è un hotel da 98 camere e 3 sale meeting situato in una posizione strategica per raggiungere il centro cittadino, l’area industriale, le principali direttrici di collegamento della provincia e l’Aeroporto di Orio al Serio, uno degli scali più dinamici del Nord Italia.

“Abbiamo lavorato per ampliare il nostro portfolio in modo progressivo e sostenibile, rafforzando la presenza del gruppo in destinazioni strategiche. In questo senso, l’apertura di Mantova Belfiore ha per noi un valore particolare perché si tratta della prima struttura che non nasce da un’acquisizione ma da un progetto sviluppato direttamente da LVG”, dice il ceo Claudio Lavagna.