LVG Hotel Collection rileva il Grand Hotel Mediterranée di Alassio

Il Grand Hotel Mediterranée di Alassio entra nel portfolio di strutture in gestione diretta di LVG Hotel Collection. Salgono così a 16 le strutture del brand di LVG Group, situate tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Sardegna e Veneto, per un totale di quasi mille camere.

“Affacciato direttamente sul mare, nel cuore di Alassio - si legge in una nota -, il Grand Hotel Mediterranée è da sempre il luogo simbolo tra le strutture ricettive locali, profondamente intrecciato alla storia della città e alla sua identità turistica. Un albergo che ha costruito la propria reputazione nel tempo, grazie a una gestione familiare capace di attraversare le generazioni mantenendo coerenza, stile e riconoscibilità, fino a diventare un riferimento dell’ospitalità ligure di alto livello”.

L’acquisizione si inserisce in un più ampio piano di espansione del Gruppo, impegnata nel rafforzamento del proprio portfolio e nella ricerca di nuove opportunità di gestione in alcune delle principali destinazioni italiane.

“L’ingresso del Grand Hotel Mediterranée di Alassio in LVG Hotel Collection ha per noi un significato particolare - commenta Claudio Lavagna, ceo di LVG Group -. Parliamo di una struttura che è parte della storia dell’ospitalità italiana, un hotel che non ha bisogno di presentazioni e che rappresenta un simbolo per Alassio e per la Liguria. Il fatto che la proprietà abbia scelto LVG, tra molte alternative possibili, è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità”.