LVG Hotel Group: nuova apertura e aumento di capitale da 20 mln

Aumento di capitale da 20 milioni di euro e apertura della prima struttura LVG Hotel Collection a Roma, ulteriore tassello nel piano di espansione nazionale del gruppo. Sono queste le due novità annunciate dal founder e ceo Claudio Lavagna nel corso dell’evento inaugurale di LVG Hotel Collection La Bussola, storica struttura ricettiva della città di Novara.

“Quello che stiamo vivendo è un momento estremamente rilevante per il nostro gruppo – commenta Lavagna -. L’aumento di capitale da 20 milioni di euro ci permetterà di accelerare ulteriormente il piano di sviluppo che abbiamo avviato negli ultimi anni, mantenendo però un approccio sostenibile e orientato alla qualità. Parallelamente, l’ingresso a Roma rappresenta un passaggio strategico fondamentale: entrare in una delle piazze più competitive e rilevanti del turismo internazionale significa compiere un salto di posizionamento importante per il brand LVG Hotel Collection e aprire la strada a nuove operazioni nelle principali città italiane”.

LVG Hotel Collection consolida, così, ulteriormente il proprio percorso di crescita, che attualmente conta 20 strutture gestite in Italia e oltre 1.200 camere distribuite tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna e, prossimamente, Lazio.