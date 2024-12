Mama Shelter, a Roma prenotazioni in aumento

Il 2024 volge al termine e per Mama Roma i risultati sono più che soddisfacenti. Con un fatturato in crescita rispetto al 2023 e un +3% sull’occupazione, la struttura guarda con fiducia al 2025. “Prevediamo un ulteriore aumento del tasso di occupazione dettato anche dal Giubileo - spiega Salvatore Longo, director of sales del Mama Shelter di Roma -. Abbiamo già un trend di prenotazione ben definito che segue la stagionalità di Roma con un maggio quanto mai intenso quando, al Giubileo appunto, si sommeranno gli Internazionali di tennis e la finale di Coppa Italia”. Sostenuto, infine, è il ritmo del booking su settembre e ottobre con un sold out previsto per l’ultima settimana di luglio.

Le novità

Tra le novità del Mama Roma, in questo 2024 vi è stato l’arrivo di un nuovo chef. Si tratta di Gianfranco Pecchioli che ha recentemente presentato il suo nuovo menù autunnale, pensato – come sottolinea Hasan Saad, general manager dell’hotel – sempre nell’ottica di un pasto da condividere, proprio come in famiglia. “Gli ingredienti sono legati al territorio e lo spirito resta quello del fare tutto in casa”.

Per il Mama Shelter romano la ristorazione è un tassello chiave, sia perché rappresenta un terzo del fatturato sia perché, come conclude Longo, “è parte del nostro Dna. Siamo diventati un ristorante dentro un hotel, riuscendo a far superare lo scetticismo che vi è spesso verso questo tipo di offerta, avendo attualmente un riscontro più che positivo anche dal pubblico esterno”.