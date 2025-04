Mama Shelter cresce in Francia, new entry a Tolone

Sarà inaugurato a fine 2027 il Mama Shelter di Tolone. Ennismore ha già firmato il memorandum d’intesa per la nuova struttura durante una cerimonia con il sindaco di Tolone, Jeremie Trigano, fondatore di Mama Shelter e Cedric Gobilliard, brand COO per Mama Shelter a Ennismore.

Mama Shelter Toulon sarà situato in Cours Lafayette, una zona storica nota per il suo mercato e la vicinanza ai monumenti della città. Sarà ospitato all’interno dell’Ancien Évêché de Toulon, un palazzo storico in fase di ristrutturazione e disporrà di 100 camere su cinque piani, alcune delle quali con terrazza privata. Le dimensioni varieranno da 21 ai 32 mq per le sistemazioni per famiglie. All’interno della struttura un ristorante e bar con oltre 150 posti disposti attorno a un platano e una terrazza su Place Paul Conte e accessibile anche dai cittadini, seguendo la filosofia del brand che si concentra sull’integrazione con la comunità locale. L’hotel sarà anche dotato di due sale high-tech per riunioni ed eventi.

“Con Mama Shelter Toulon - ha commentato Cedric Gobilliard - porteremo una nuova energia alla città e creeremo uno spazio in cui la gente del posto e i viaggiatori potranno riunirsi, festeggiare e sperimentare lo stile di vita mediterraneo. Questo progetto incarna lo spirito di Mama, uno spirito giocoso, non convenzionale e sempre pieno di vita, abbracciando al contempo la ricca storia e il fascino costiero di Tolone”. Dopo le ultime aperture a Nizza e Dubai, il brand ha previsto future new entry anche sul lago di Como, oltre che a Casablanca, Città del Capo e Amsterdam.