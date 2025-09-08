Mama Shelter debutta in Asia, primo opening Singapore

Debutta in questo mese di settembre Mama Shelter Singapore, che segna il debutto del brand in Asia. Situato in Killiney Road, nel cuore del quartiere di Somerset, l’hotel mette a disposizione 115 camere, fra le quali la prima ‘bunk room’ di Mama Shelter, dedicata alle famiglie o ai gruppi di amici.

“Quando abbiamo aperto il primo Mama a Parigi, non avremmo mai immaginato che il marchio avrebbe raggiunto un tale successo – dice Serge Trigano, co-fondatore di Mama Shelter -. Singapore, con la sua energia e creatività, è il luogo ideale per scrivere un nuovo capitolo della storia di Mama. Sono orgoglioso di vedere questo spirito affermarsi in Asia.”

Qui, l'esperienza inizia in strada: una facciata scultorea, colori vivaci, un'atmosfera che detta il tono. All'interno, si scatena un'esplosione di design, musica ed energia. La hall, il ristorante e il bar centrale non sono mai silenziosi: si anima, si gioca e si balla con una consolle DJ e un palco per concerti dal vivo.