Mandarin Oriental Hotel Group annuncia l’apertura, prevista per il 2027, di un resort con residenze private situato sulla costa meridionale di Bali, nella penisola di Bukit. Il resort offre una vista panoramica sulle acque dell’Oceano Indiano, con accesso diretto alla spiaggia di sabbia, piscine a sfioro ed esperienze benessere di alto livello firmate Mandarin. Ideato dall’estro creativo congiunto dello studio di architettura Design Lab, questo resort dallo stile contemporaneo abbraccia la natura che lo circonda.

Laurent Kleitman, chief executive officer di Mandarin Oriental Hotel Group, ha commentato: “Siamo lieti di estendere i rinomati livelli di ospitalità del Gruppo all’isola di Bali. Con la sua posizione in cima alla scogliera e un accurato design, a cui si aggiunge l’ospitalità firmata Mandarin, il resort e le annesse residenze private offriranno agli ospiti una miscela di tranquillità ed eleganza”.

Il progetto nasce dalla collaborazione con il real estate developer Harmoni Bali. Leo Koguan, chairman dell’omonima società, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Mandarin Oriental Hotel Group per elevare l’ospitalità di alto livello in questa isola. La nostra visione è quella di creare un’esperienza di resort pluripremiata che possa diventare una destinazione ricercata”.

110 suite e ville finemente arredate con terrazze e piscine private compongono la proposta di soggiorno, completata dalle esperienze culinarie disponibili in un ristorante e un bar arroccati sulla scogliera con vista Oceano, un ristorante cinese, uno speakeasy bar e un beach club. La spa all-inclusive offre una vasta gamma di trattamenti di benessere e a questa si aggiungono un centro termale con piscine all’aperto circondate da cabine private e un ampio centro fitness per lo yoga. Non mancano poi altre esperienze di svago con un Kids Club dedicato, campi da tennis e da padel, beach club, un giardino biologico e un laboratorio di sostenibilità.

Per gli appassionati del golf, il resort è adiacente al Bukit Pandawa Golf Course - un campo da golf vista mare - e a pochi minuti dal Bali National Golf Club. Le residenze private, posizionate sopra l’hotel, saranno 68, ciascuna con un numero di camere da letto che spazia da 3 a 6. Gli ospiti avranno accesso a una clubhouse con aree di coworking, spazi per famiglie, palestra e piscina private.