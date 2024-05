Mandarin Oriental a Roma: nel 2026 il lusso nei Giardini di Sallustio

Quinto indirizzo in Italia per Mandarin Oriental. Il prestigioso brand ha annunciato l’apertura di una nuova struttura nella Capitale: il Mandarin Oriental, Rome.

Il debutto è previsto per il 2026. Si tratterà di un complesso di dieci villini del diciannovesimo secolo situate nei Giardini di Sallustio, che al loro interno ospiteranno 108 camere e suite, con vista sui giardini e sui monumenti della città.

Pensate per essere dei ‘rifugi urbani’, diverse suite disporranno di aree verdi e terrazze.

L’interior design degli ambienti porterà la firma del duo francese Gilles&Boissier. L’F&B sarà affidato a DimoreStudio, mentre P’arcnouveau si occuperà di progettare le aree verdi.

“A Roma adotteremo lo stesso approccio meticoloso che abbiamo adoperato per le altre nostre storiche proprietà - spiega Laurent Kleitman, amministratore delegato di Mandarin Oriental Hotel Group -, assicurandoci di rispettare il patrimonio culturale della città, incorporando al contempo gli elevati standard del leggendario servizio per cui Mandarin Oriental è rinomato, tra cui il lusso raffinato e il comfort contemporaneo, il tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità. Siamo lieti di estendere il marchio Mandarin Oriental in Italia e non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner di Merope per creare un punto di riferimento davvero unico nel cuore della città”.

Gli altri servizi

All’interno del complesso, gli ospiti potranno provare sei ristoranti e bar in diversi ambienti, a cui si aggiungerà la possibilità di scegliere se cenare all’aperto, immersi nel fascino bucolico del giardino, oppure all’interno delle ville. Il Mandarin Bar sarà situato su un’ampia terrazza panoramica con vista sulla città.

La Spa at Mandarin Oriental proporrà un’ampia gamma di esperienze benessere, mentre gli amanti del fitness avranno a disposizione macchinari di ultima generazione, un’ampia piscina coperta oltre a quelle esterne, che sorgeranno nel cuore dei giardini. Sei sale per i trattamenti, una suite Vip, stanze termali e una terrazza completano l’offerta di benessere.