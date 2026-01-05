Mandarin Oriental: entro fine 2026 un nuovo hotel a Roma

L’arrivo di Mandarin Oriental Hotel Group a Roma conferma una tendenza ormai evidente: la Capitale è sempre più terreno di conquista per il lusso internazionale. L’apertura è prevista entro il 2026 nell’area storica dei Giardini di Sallustio, uno dei quadranti più esclusivi della città.

Qui nascerà un hotel diffuso da 108 camere e suite, distribuite in dieci villini ottocenteschi immersi nel verde, concepiti come un vero campus del lusso nel cuore urbano. Il progetto, sviluppato con Merope Asset Management, prevede 6 ristoranti e bar, una grande spa con piscine indoor e outdoor, aree wellness, palestra e un Mandarin Bar panoramico.

Molte camere avranno giardini o terrazze private, interpretando il nuovo concetto di esclusività. Per Roma è un ulteriore segnale di attrattività e per il quartiere Ludovisi un passaggio chiave verso il consolidamento del segmento high-end.

Paola Trotta