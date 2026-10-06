Si terranno il 23 e 24 ottobre con tre appuntamenti nelle province di Sassari, Siracusa e Palermo i Mangia’s Career Days, le giornate di recruiting in cui i candidati potranno incontrare direttamente il team HR, conoscere le opportunità professionali disponibili e approfondire i percorsi di crescita all’interno del gruppo.

Sono 1400 le posizioni aperte nelle strutture Mangia’s in Sardegna e Sicilia in vista della stagione 2027 e, di questi, 280 saranno destinati al Donnafugata Golf Resort, protagonista il prossimo anno di un importante progetto di rilancio e riposizionamento. La ricerca coinvolge professionalità diverse, trasversali alle principali aree operative e organizzative dell’hospitality. In particolare, Mangia’s ricerca candidati per: Kitchen, Dining & Bar, Front Office, Housekeeping, Maintenance, Guest Experience, Entertainment e Human Resources.

Le tempistiche d’inserimento varieranno in base alla struttura e al ruolo, accompagnando progressivamente la preparazione e l’avvio della stagione 2027 nelle diverse destinazioni.

Il 23 e 24 ottobre Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection diventerà il punto di incontro per chi è interessato a conoscere le opportunità professionali disponibili nelle strutture del gruppo in Sardegna: Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection, Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, TUI BLUE Budoni e MClub del Golfo.

Anche la Sicilia è parte integrante della campagna di recruiting, con due appuntamenti dedicati alle opportunità professionali nelle strutture Mangia’s dell’isola. A questi si aggiungeranno appuntamenti di recruiting dedicati alla destinazione Costa Ragusa, in programma tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, che coinvolgeranno le strutture inaugurate quest’anno, il Mangia’s Costa Ragusa Borgo e l’Icona’s Costa Ragusa Resort, oltre al Donnafugata Golf Resort.

L’obiettivo dei Mangia’s Career Days è permettere alle persone interessate di comprendere direttamente quali opportunità possano essere più coerenti con il proprio profilo ed esperienza, incontrando e confrontandosi sul posto direttamente con il team HR.

“Incontriamoci. Il tuo prossimo passo può iniziare qui” è infatti il messaggio scelto da Mangia’s per accompagnare la nuova campagna. “Incontriamoci” pone l’accento sulla dimensione personale del recruiting: prima ancora della candidatura, la possibilità di parlare con le persone che lavorano nel Gruppo, presentarsi e conoscere da vicino l’azienda.

Al centro di questo modello c’è la filosofia Mangia’s Heart and Hands: il cuore rappresenta passione e cura, mentre le mani esprimono competenza e capacità di trasformare questi valori in comportamenti concreti. Una cultura fondata su etica, rispetto, crescita e riconoscimento, nella quale il contributo delle persone è parte integrante dell’esperienza offerta agli ospiti.

Tra gli elementi che caratterizzano l’esperienza lavorativa in Mangia’s c’è il modello di lavoro fondato su cinque giorni, con due giorni di riposo garantiti ogni settimana. I turni sono digitalizzati, così da favorire una pianificazione più chiara e organizzata, mentre la gestione delle ferie segue un sistema di pianificazione smart.

Una filosofia che ha portato Mangia’s a ottenere per il terzo anno consecutivo la certificazione Great Place to Work e che si traduce anche in strumenti dedicati all’organizzazione del lavoro, al benessere e al riconoscimento delle persone. Su quest’ultimo fronte, ad esempio, il programma “Bravo” è dedicato ogni mese alle persone che si sono distinte per il proprio contributo. Per i reparti operativi sono inoltre previste la redistribuzione equa delle mance secondo le policy interne e, per il Food & Beverage, la destinazione del cover charge secondo criteri definiti; per gli Head of Department sono previsti premi di risultato che possono arrivare fino a una mensilità aggiuntiva. Un’attenzione specifica è riservata anche a chi si sposta per lavoro. Mangia’s mette a disposizione Staff House per chi arriva da fuori o presenta particolari esigenze abitative, interessate da un progressivo percorso di riqualificazione, e Staff Canteen, con pranzo e cena dedicati al personale e menu equilibrati. Dove disponibili, si aggiungono attività sportive e spazi riservati al team.

Completano il sistema di benefit le Staff Rate per soggiornare nelle strutture Mangia’s in Sicilia e Sardegna, le Friends & Family Rate previste in alcune strutture e tariffe dedicate in oltre 4.000 hotel nel mondo appartenenti ai network Hilton e Marriott.