Un riconoscimento per un impegno prioritario per il marchio: quello riguardante la sostenibilità ambientale e sociale. A ottenerlo Mangia’s, brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi Spa, che ha partecipato per la prima volta alla valutazione del Gresb ottenendo un punteggio di 68/100, la Green Star per l’entity “Aeroviaggi Direct Investments” e la seconda stella del rating.

“Un eccellente punteggio - commenta Marcello Mangia, presidente e ceo di Aeroviaggi - e questo sin dal primo anno in cui Mangia’s ha fatto certificare i propri dati. Questo risultato riflette il nostro impegno costante verso la sostenibilità e la gestione responsabile delle nostre proprietà. Continueremo a investire in soluzioni sostenibili per garantire che Mangia’s rimanga all’avanguardia nel settore turistico e immobiliare”.

Le aree dai punteggi più alti

Particolarmente positivo il punteggio ottenuto nelle aree ambientale (41/62) e sociale (14/18). Inoltre Gresb ha assegnato all’entity la Green Star, dal momento che sia il Management Component che il Performance Component hanno superato il 50% del punteggio massimo ottenibile. Mangia’s pubblicherà a breve il suo Bilancio di Sostenibilità, per il quale ha ottenuto l’External Assurance da parte di ICMQ, a dimostrazione della trasparenza e del rigore con cui l’azienda gestisce le proprie performance Esg. Un esempio di questo impegno è la certificazione BREEAM In-Use “Very Good” ottenuta da ben 10 dei 13 Mangia’s Resorts e Clubs in Sicilia e Sardegna.

Mangia’s Hotels, Resorts & Clubs gestisce 16 proprietà tra le coste di Sicilia e Sardegna, per un totale di oltre 3.800 camere.