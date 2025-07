Una stagione oltre le attese per Mangia’s. “Quest’anno stiamo superando le aspettative con un fatturato in crescita di oltre il 15% rispetto ai primi sei mesi del 2024, mentre i ricavi per camera aumentano del 17%”, racconta sulle colonne de Il Sole 24 Ore Marcello Mangia, presidente e a.d. di Mangia’s.

Un trend che proseguirà anche nella seconda metà dell’anno. “Settembre, mese chiave per il mercato domestico - riferisce Mangia -, sta confermando un trend molto positivo”.

Gli investimenti

Parallelamente, continuano gli investimenti sul portfolio. L’ultimo, da 62 milioni di euro, ha riguardato il nuovo Mangia’s Sardinia Resort, inaugurato a giugno. Una struttura, che rimarca il presidente e a.d. di Mangia’s, “unisce un servizio di eccellenza all’attenzione del territorio”.

Un’altra novità, che guarda al mercato statunitense, aprirà invece nel 2026. “Il prossimo anno inaugureremo un nuovo resort: a Kamarina, in provincia di Ragusa. Un progetto ambizioso, con due hotel di fascia alta, uno 5 stelle e uno 5 stelle lusso per oltre 600 camere, che punta a ridefinire l’offerta turistica nel Mediterraneo, regalando agli ospiti un’esperienza immersiva e di grande livello”.