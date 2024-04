Mangia’s rileva il Grand Hotel et des Palmes di Palermo

Una struttura iconica che trova finalmente una collocazione. Entra nel portfolio di Mangia’s il Grand Hotel et Des Palmes, acquistato dal fondo Algebris che lo aveva rilevato, a sua volta, nell’ambito delle dismissioni di Acqua Marcia e lo aveva affidato alla gestione del gruppo Corvaja.

L’hotel è stato completamente ristrutturato negli scorsi anni puntando da un lato a recuperare i fasti dell’antica dimora storica, dall’altro introducendo un design contemporaneo funzionale ed elegante ed è il primo passo, già annunciato su TTG, nella nascita di una linea di city hotel 5 stelle e 5 stelle lusso di Mangia’s. L’operazione di acquisto della struttura è stata completata anche grazie al supporto di Unicredit.

L’albergo, che si trova a qualche isolato di distanza dal Teatro Massimo, vanta 123 camere e una capienza fino a 250 ospiti. Entro la fine dell’anno è previsto il subentro di Mangia’s all’attuale società gestione. “Per un gruppo come il nostro, basato a Palermo - dice il ceo di Aereoviaggi Marcello Mangia sul Sole 24 Ore -, è ragione di grande soddisfazione ed orgoglio l’entrata nel portfolio di questa struttura iconica della città. Con l’acquisizione del Grand Hotel et Des Palmes abbiamo compiuto un primo passo nel lancio della nostra strategia dedicata ai city hotel 5 stelle e 5 stelle lusso. Intendiamo individuare altre strutture di alto livello e in linea, in altre città italiane».

In parallelo il gruppo Aeroviaggi ha anche rilevato da UniCredit il Palazzo Favaloro Gallo, sempre nel centro della città, un edificio storico costruito nel 1908 in stile Liberty: in questo caso i lavori di ristrutturazione per collocarlo sempre in una fascia lusso, con un investimento di 10 milioni, cominceranno a settembre.

Anche sul fronte dello sviluppo dei city hotel viene confermata da Aeroviaggi la strategia già consolidata, ossia la partnership con importanti brand dell’ospitalità internazionale, come accaduto nel recente passato per altre strutture attualmente in portfolio (Mangia’s Brucoli, Sicily con l’Autograph Collection di Marriott International e Mangia’s Santa Teresa Sardinia con la Curio Collection by Hilton).