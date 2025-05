Mangia’s sempre più sostenibile, il Gruppo ottiene due riconoscimenti nell’ambito Esg

Mangia’s prosegue il suo percorso di sostenibilità. Nell’ambito delle politiche Esg, il Gruppo ha ottenuto due importanti traguardi: da una parte il riconoscimento come GIF Responsible Organization per il proprio headquarter e dall’altra la nomination ai BREEAM Awards 2025 nella categoria ‘GRESB Portfolio Integration & Commitment’.

Risultati che confermano l’impegno di Mangia’s verso una gestione sempre più sostenibile, trasparente ed etica. “Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti, che segnano tappe importanti nel nostro percorso verso una gestione sempre più responsabile, trasparente e sostenibile - commnenta il presidente e ceo di Mangia’s, Marcello Mangia -. Il miglioramento delle performance ESG e la nomination ai BREEAM Awards sono il frutto di un lavoro concreto e condiviso, costruito nel tempo con il contributo del nostro team e dei partner che ci accompagnano in questa sfida”.

I riconoscimenti

Il riconoscimento come GIF Responsible Organization è stato ottenuto nell’ambito del programma Get It Fair ESG Rating Program, dopo un rigoroso processo di due diligence condotto da una terza parte indipendente e basato sull’analisi del rischio. Il percorso di valutazione ha riguardato esclusivamente il quartier generale di Mangia’s e ha portato a un notevole miglioramento delle performance rispetto all’anno precedente. In attesa del punteggio ufficiale, il rating attuale si colloca nella fascia 40-60, a testimonianza di un impegno reale e progressivo che va ben oltre il rispetto formale delle normative, abbracciando una visione di sviluppo responsabile, sostenibile e trasparente.

Parallelamente il Gruppo è rientrato nella rosa dei finalisti dei BREEAM Awards 2025, nella categoria GRESB Portfolio Integration & Commitment, premio internazionale che riconosce i progetti più innovativi e sostenibili a livello globale nei settori immobiliare e turistico.

La premiazione si svolgerà il prossimo 5 giugno 2025 a Londra, al The Peninsula.