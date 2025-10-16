Marchegiani, UNA Italian Hospitality: “Cresciamo puntando su qualità, persone e italianità”

UNA Italian Hospitality chiude il 2025 in crescita e dà vita a ‘Italy in Hospitality’, un progetto che riunisce i brand del gruppo, celebrando l’autenticità dei territori. “Qualità, persone e italianità restano i pilastri del nostro sviluppo - sottolinea l’a.d. Giorgio Marchegiani -. Guardiamo al futuro con un ottimismo intelligente, forti di un prodotto radicato nel territorio e capace di esprimere valore autentico”.

Nell’ambito di questa visione, nella Capitale, UNA Esperienze lancia il nuovo concept ‘Rome by Romance’ nella sua struttura di Trastevere, segnando un’evoluzione verso un’ospitalità più sensoriale. “Il nostro obiettivo è offrire ai viaggiatori un soggiorno su misura, capace di coinvolgere tutti i sensi e lasciare un ricordo unico” spiega la direttrice di Trastevere Roma | UNA Esperienze Francesca Fiumanò.

Parallelamente, continua la crescita del portfolio. Il Gruppo conta oggi 58 hotel in 13 regioni e punta a “crescere in città intermedie e luoghi iconici - ha spiegato Marchegiani - come Costiera, Salento e Toscana, puntando su destagionalizzazione e valorizzazione del capitale umano”.