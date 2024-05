Una new entry sulla costa di Portofino: nasce Marina di Bardi Beach Club, spiaggia privata che da quest’anno sarà gestita dal Grand Hotel Bristol del Gruppo R Collection Hotels.

Situata tra Rapallo e Zoagli, a pochi passi dal centro e non distante da Santa Margherita, la Marina di Bardi consente agli ospiti di raggiungere il Beach Club sia via mare tramite tender privato sia via terra. Dotata di un parcheggio, con circa 30 posti auto situato adiacente alla spiaggia.

La Marina di Bardi è accessibile sia dagli ospiti del Grand Hotel Bristol con servizio di navetta gratuito per raggiungere la spiaggia, sia dai clienti locali e internazionali. Due sono gli ingressi principali via terra, uno che permette l’accesso diretto alla spiaggia, l’altro che conduce direttamente verso il Sunset bar.

La spiaggia è stata concepita come un'esperienza unica, divisa in due zone che offrono agli ospiti la possibilità di scegliere tra due ambienti distinti, entrambi dedicati ad un relax di totale privacy, e mette a disposizione anche un ristorante pieds dans l’eau, una piscina idromassaggio e i servizi della Erre spa, con la possibilità di effettuare massaggi in un gazebo su una terrazza a picco sul mare, accanto ad accurate collaborazioni con partner rinomati nel mondo del wellness.