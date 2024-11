Maritim Hotels debutta in Italia con il Maritim Resort Calabria

Ha scelto la Calabria per il suo debutto italiano. Il gruppo alberghiero tedesco Maritim Hotels ha messo le sue insegne sul Maritim Resort Calabria, il cinque stelle della T&D Exclusive il cui nome precedente era Aldiana Club Calabria.

Oltre alla collaborazione con il Gruppo Maritim Hotels orientata alla gestione dell’incoming dall’estero, T&D Exclusive proseguirà anche la sua partnership per il mercato italiano con Valtur.

Il resort sulla costa ionica consente un facile accesso ad attrazioni come il Parco Nazionale del Pollino, i borghi storici della Calabria e le spiagge del litorale. Tra i suoi servizi spiaggia privata, piscine indoor ed outdoor, diversi bar e ristoranti, un centro benessere di oltre 4mila metri quadri, aree fitness e campi sportivi, un centro nautico e tante forme di intrattenimento sia per gli adulti che per i più piccoli.

Maritim Resort Calabria può inoltre ospitare eventi aziendali e business , oppure viaggi incentive per dipendenti o per la fidelizzazione dei clienti. T&D Exclusive è inoltre la prima realtà in Calabria ad aver ottenuto la certificazione Global Sustainable Tourism Council (Gstc), l’organizzazione internazionale impegnata nella promozione del turismo sostenibile.