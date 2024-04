Marriott accelera sull’Europa, 100 nuovi hotel entro il 2026

Intensi piani di crescita per Marriott sull’Europa. Il gigante dell’hotellerie ha annunciato nel corso dell’International Hospitality Investment Forum di Berlino di voler aggiungere 100 proprietà (fra conversioni alberghiere e progetti di riuso adattivo) per oltre 12mila camere nel Vecchio Continente entro il 2026.

“Continuiamo a vedere una crescita significativa in Europa attraverso le opportunità di conversione, rafforzando la fiducia che i nostri proprietari e franchisee hanno in Marriott International quando cercano di riposizionare gli asset e massimizzare i rendimenti - dice Satya Anand, presidente, Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International -. Le conversioni con Marriott offrono ai proprietari e agli affiliati l'opportunità di sfruttare i nostri marchi consolidati, i costi di affiliazione competitivi, i potenti motori di generazione dei ricavi dell’azienda e Marriott Bonvoy, il nostro programma di viaggio con oltre 200 milioni di membri”.

Marriott sta riscontrando un grande slancio verso le conversioni di hotel e i progetti di riuso adattivo in Paesi come l'Italia, il Regno Unito, la Spagna e la Turchia, e in tutti i segmenti di brand.

Il nuovo brand di fascia media di Marriott, Four Points Express by Sheraton, ha stimolato le opportunità di conversione nella regione dal suo lancio nel 2023. L'azienda ha annunciato il lancio del brand in risposta alla crescente domanda di alloggi affidabili, ma allo stesso tempo convenienti in Europa, Medio Oriente e Africa. Dopo la recente apertura di Four Points Express by Sheraton Bursa (Türkiye), il marchio ha in programma di aggiungere cinque proprietà nel Regno Unito e in Türkiye entro la fine del 2025.

Nel segmento select, Moxy Hotels, AC Hotels by Marriott, Four Points by Sheraton e Residence Inn by Marriott rappresentano oltre il 25% delle aggiunte previste dall'azienda attraverso conversioni e progetti di riuso adattivo in Europa entro la fine del 2026. Nel segmento premium, il Tribute Portfolio e la Autograph Collection rappresentano oltre il 20% delle aggiunte previste in Europa nello stesso periodo.

L'azienda sta anche assistendo ad un aumento delle opportunità di conversione e di riuso adattivo nel segmento del lusso in Europa, con The Luxury Collection, W Hotels, The Ritz-Carlton e St. Regis Hotels & Resorts che rappresentano oltre il 10% delle aggiunte previste nella regione entro la fine del 2026.

“Stiamo riscontrando un interesse significativo da parte di albergatori indipendenti, sviluppatori e investitori che desiderano sfruttare le efficienze e i vantaggi della ristrutturazione e del rebranding di hotel e proprietà esistenti - ha dichiarato Jerome Briet, chief development officer, Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International -. In particolare, stiamo assistendo a uno slancio dei brand The Luxury Collection, Autograph Collection e Tribute Portfolio, che offrono agli hotel l'opportunità di mantenere la propria identità e personalità, sfruttando al contempo la potenza dei sistemi globali di Marriott”.