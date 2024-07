Marriott apre il nuovo Long Beach Downtown

Sunstone Hotel Investors e Marriott hanno annunciato l'apertura del nuovo Marriott Long Beach Downtown, struttura sull'iconico lungomare della città dove trascorrere il tempo tra shopping e svariate attrazioni.



L'hotel conta 376 camere e suite, una piscina sul rooftop e delle suggestive viste sull'oceano. La centralissima Greatroom lobby è stata pensata come un 'social hub' per favorire momenti di socializzazione o incontri di lavoro, e proprio per il business travel è stata disegnata anche un'ampia area meeting che comprende 4 sale modulabili per gli eventi e 18 sale secondarie.