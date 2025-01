W São Paulo e W Residences São Paulo, parte del portfolio Marriott Bonvoy, sono le prime due proprietà che il brand inaugura in Brasile. Situati entrambi in un moderno grattacielo in cima alla Rua Funchal, dal 25° piano in su si estende il W São Paulo, mentre dal 2° al 24° gli ospiti possono optare per il W Residences São Paulo.

Il primo conta 179 camere tra cui 16 suite, e arricchisce l’offerta con una spa, palestra, due ristoranti, tre bar e cinque spazi eventi. Il secondo invece, come riporta breakingtravelnews.com, si compone di 216 residenze suddivise in cinque categorie con diverse metrature.

Chi sceglie di alloggiare in questo residence può beneficiare di svariate amenities come la piscina interna, due saune e un’area relax. Anche qui, infine, è presente la FIT gym, insieme pure a un co-working e a una hall per meeting e ricevimenti.