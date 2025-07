Marriott, firmato il nuovo contratto integrativo aziendale

Un’intesa importante, che interessa direttamente oltre 1200 lavoratrici e lavoratori e segna un passo in avanti nelle relazioni sindacali del settore dell’ospitalità di fascia alta. Riguarda gli hotel The Westin Palace di Milano, Gritti Palace e St Regis di Venezia, St Regis e Westin Excelsior di Firenze, St Regis e Westin Excelsior di Roma l’accordo di rinnovo del contratto integrativo aziendale (Cia) delle società collegate al gruppo Marriott.

Si tratta del primo contratto integrativo per il turismo, per questo 2025, arrivato all’inizio di una stagione estiva che si preannuncia già molto positiva per le aziende di settore. Per questo “ci auguriamo - sottolinea la Uiltucs - che sia il primo di una lunga serie, seguito da NH e dal gruppo Starhotels”.

Confermato integralmente il sistema del premio di risultato, che alla luce delle novità introdotte dal nuovo accordo potrà arrivare ad un importo annuo massimo pari a 1250 euro nel 2025 e pari a 1300 euro nel 2026 (comprensivo della quota welfare).

Il nuovo incentivo

“In un settore come il turismo, ad alta intensità di lavoro umano, è indispensabile che si costruisca salario - commenta Samantha Merlo, segretaria nazionale Uiltucs -. Ed è ancor più urgente farlo in un settore a prevalenza femminile, spesso sottovalutato. Il premio, nelle sue articolazioni, rappresenta uno degli strumenti fondamentali per determinare riconoscimento e dignità al lavoro svolto”.

L’accordo introduce inoltre la Quota Aggiuntiva Partecipazione Attiva, un nuovo incentivo legato al livello effettivo di partecipazione al lavoro e al raggiungimento dei risultati aziendali. In base alla percentuale di giornate effettivamente lavorate saranno erogati premi extra da 150 a 300 euro annui, anche ai contratti a termine con almeno 90 giorni lavorati. Sono tutelate – e non precludono il raggiungimento della quota aggiuntiva – anche le assenze legate a maternità, disabilità, donazione sangue, permessi sindacali e altri istituti di tutela.

Più indennità su turni, notti e domeniche

Sono inoltre stati aumentati in modo significativo gli importi delle indennità per lavoro notturno, turni spezzati, domenicali e cassa. Il valore delle indennità cresce a partire da gennaio 2025, con ulteriori aumenti già programmati per il 2026. Rafforzato anche il welfare aziendale. Grazie, infine, all’introduzione del ‘Protocollo di ingresso nuovi alberghi’ il contratto integrativo sarà esteso anche alle nuove strutture del gruppo.