Marriott: il brand Tribute Portfolio debutta a Dubai

Tribute Portfolio debutta in Medio Oriente con The First Collection at Jumeirah Village Circle, a Tribute Portfolio Hotel a Dubai. “Il lancio del primo Tribute Portfolio Hotel in Medio Oriente è una pietra miliare per questo brand in crescita - afferma Sandra Schulze-Potgieter, Vice President, Premium & Select Brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott International -. The First Collection at Jumeirah Village Circle rappresenta l’attenzione del brand Tribute Portfolio verso un design eccezionale e un servizio di qualità”.

La struttura ha 491 camere e 26 suite boutique, come la TFC Horizon Suite, dotata di piscina privata e terrazza con vista sulla città. Gli ospiti avranno accesso al Soluna Beach Club di ispirazione mediterranea su Palm Jumeirah, con lettini, cabanas, piscine e accesso privato alla spiaggia. La struttura dispone anche di una Rayya Wellness Spa.

I servizi

L’offerta culinaria di The First Collection at Jumeirah Village Circle è ampia, a cominciare dal Santè Ria, situato al 29esimo e 30esimo piano, che propone piatti di cucina sudamericana e caraibica. Il Village Bistro serve invece un buffet internazionale, barbecue dal vivo e pizza. Per chi è alla ricerca di un’atmosfera più rilassata, il Pool Bar vanta uno dei più grandi schermi degli Emirati Arabi Uniti, che trasmette sport ed eventi in diretta. Inoltre, il Risen Cafe & Artisanal Bakery, situato al livello della lobby, dispone di prodotti di provenienza locale e artigianali, tra cui la miscela di caffè tipica dell’hotel.

La struttura vanta anche una serie di servizi esclusivi, tra cui una piscina all’aperto e un centro fitness completamente attrezzato, oltre a un comodo centro business e navette locali gratuite da e per il Mall of the Emirates e il Dubai Mall.