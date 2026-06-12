Marriott International tocca quota 10.000 hotel

Arriva a 10.000 strutture Marriott International. Oggi, con l’annuncio dell’apertura del JW Marriott Ranthambore Resort & Spa in India, il colosso dell’hotellerie raggiunge la cifra tonda e segna un traguardo storico per l’azienda, mentre si avvicina il suo centenario.

“Marriott è nata 99 anni fa come un chiosco di root beer con nove posti a sedere, e oggi è cresciuta fino a diventare un portafoglio globale di 10.000 strutture distribuite in 146 Paesi e territori. Sono estremamente orgoglioso di questo straordinario risultato, reso possibile dai nostri team a livello globale e dai proprietari che continuano a riporre la loro fiducia nei brand Marriott - spiega Anthony Capuano, presidente e ceo di Marriott International -. Celebrare questo traguardo con una struttura che porta il nome JW Marriott è particolarmente significativo, in quanto dedicato al nostro cofondatore, J. Willard Marriott. Insieme ad Alice S. Marriott, ha costruito un’eredità straordinaria fatta di opportunità, servizio e innovazione che è per noi un privilegio portare avanti.”

Con l’apertura del nuovo JW Marriott Ranthambore Resort & Spa il portafoglio del brand JW Marriott conta oggi oltre 130 strutture a livello globale. Questa apertura rafforza l’offerta luxury dell’azienda, che comprende sette brand per un totale di quasi 700 strutture in 74 Paesi, offrendo agli ospiti esperienze trasformative nelle destinazioni più ambite al mondo.