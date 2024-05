Marriott pronto al lancio di un nuovo brand di fascia media

Marriott International prevede un’ulteriore espansione nel segmento di fascia media, con il ceo Anthony Capuano che ha affermato che la società sta lavorando su un nuovo marchio.

Come riporta Travel Weekly, Capuano ha annunciato l’arrivo tra circa un mese di “un marchio di fascia media”. Il manager ha affermato che l’aggiunta di un marchio è importante in un periodo in cui è più difficile ottenere finanziamenti per nuovi hotel.

Quest’ultimo lancio segue l’approdo di Marriott anche al settore di fascia media avvenuto nel 2022 con l’ acquisizione del marchio City Express in Messico e successivamente con il lancio di StudioRes e Four Points Express di Sheraton.

Capuano ha affermato che la domanda negli Stati Uniti e in Canada si è normalizzata, con un aumento dell’1,5% nel RevPar, mentre la crescita internazionale del RevPar è stata dell’11,1%.

“Il RevPar sui soggiorni leisure è rimasto piatto negli Stati Uniti e in Canada, con un numero maggiore di clienti che si sono recati all’estero per trovare un clima più caldo” ha commentato Leeny Oberg, cfo e vicepresidente esecutivo per lo sviluppo di Marriott.

L’utile netto del primo trimestre è stato pari a 564 milioni di dollari, in calo rispetto ai 757 milioni di dollari dell’anno precedente, ma sia Capuano sia Oberg sono ottimisti sulla performance futura.