ME by Melià inaugura ME Malta

Meliá Hotels International inaugura ME Malta, situato a St. Julian’s, segnando il debutto del brand ME by Meliá sull’Isola e la seconda collaborazione con l’architetto Zaha Hadid.

Parte del complesso Mercury Towers, l’hotel mira a diventare un polo culturale e sociale per turisti e residenti, arricchendo la scena urbana con ristoranti, bar ed eventi culturali. Con 113 camere, 27 suite e 35 residenze, offre spazi moderni, ideali per soggiorni d’affari o di piacere.

Tra i punti di forza, il Cabana Club, con vista panoramica, piscina e menu mediterraneo, e il ristorante ‘Luciano by Gino D’Acampo’ con piatti italiani di alta qualità. Fiore all’occhiello il Radio Rooftop bar, che aprirà nel 2025, e la Spa, che offrirà trattamenti innovativi e una palestra aperta 24/7.

Previste nuove aperture ME by Meliá tra cui ME Lisbon nel 2025.