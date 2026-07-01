Meininger Hotels, fatturato a 200 milioni di euro e obiettivo 50 hotel entro il 2030

Meininger Hotels ha chiuso l’esercizio 2026 (da aprile 2025 a marzo 2026) con un fatturato superiore a 200 milioni di euro, annuncia il gruppo in una nota alla stampa, registrando circa 4,6 milioni di pernottamenti, pari a un aumento di quasi il 2% rispetto all’anno precedente, e un tasso medio di occupazione delle camere di circa l’80%.

Ajit Menon, ceo di Meininger Hotels ha dichiarato: “Rispetto all’anno precedente abbiamo registrato una crescita solida sia del fatturato sia dell’utile. Siamo quindi riusciti a mantenere la nostra posizione in un contesto impegnativo, caratterizzato dall’aumento del costo della vita e da una domanda più contenuta a causa della minore presenza di grandi eventi. Questo andamento positivo evidenzia la solidità strutturale del nostro modello di business e l’impegno del nostro team.”

Il segmento gruppi si conferma uno dei principali driver di crescita dell’azienda, contribuendo già per circa il 20-25% al fatturato complessivo. Nell’ultimo esercizio ha registrato una crescita del 10% e Meininger prevede uno sviluppo simile anche nel 2026/27.

Le nuove aperture in vista

Per l’esercizio 2027, nel complesso, l’azienda prevede circa 5 milioni di pernottamenti. Meininger si aspetta, altresì, un’ulteriore crescita dei ricavi, trainata in particolare dalle nuove aperture in programma e dall’ingresso in nuovi mercati.

Attualmente il gruppo alberghiero gestisce 37 hotel ibridi con circa 6mila camere e oltre 21.200 letti in 27 città europee. Entro il 2030, l’azienda punta ad ampliare il proprio portafoglio fino a 50 strutture, con un focus sull’Europa meridionale e orientale. L’hotel più recente ha aperto a Barcellona il 25 giugno. Sono inoltre previste nuove aperture a Edimburgo e Tel Aviv nel 2026, a Strasburgo nel 2027 e a Madrid, Dublino e Porto nel 2028.

Sul fronte digitalizzazione e miglioramento del customer journey, l’introduzione progressiva del Mobile Key rappresenterà uno dei principali focus dell’esercizio 2027. La soluzione, che consente l’accesso alla camera tramite smartphone, sarà implementata in tutti gli hotel entro la fine dell’esercizio 2028. Parallelamente, sono previsti miglioramenti nelle aree dell’integrazione b2b, dei processi di pagamento e di ulteriori funzionalità web e self-service per clienti corporate e gruppi.

Investimenti in ristrutturazione

Oltre alle nuove aperture, Meininger Hotels investe in costanti interventi di ristrutturazione, tra gli altri, a Francoforte, Salisburgo, Amsterdam e Copenaghen. Un progetto particolarmente significativo è stato il completo redesign del Meininger Hotel Berlin Mitte Humboldthaus, che ha incluso il miglioramento delle camere, un’ampia modernizzazione dell’area d’ingresso e l’aggiunta di un bar interno alla struttura. Per il 2027 sono previsti ulteriori interventi di ristrutturazione, tra cui a Monaco di Baviera, Vienna, Marsiglia e Parigi.