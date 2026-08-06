Melià approda nel Golfo dei Poeti con Soges

Soges Group porta il marchio Melià nel Golfo dei Poeti. La società, attiva nell’ospitalità alberghiera e congressuale attraverso il marchio Place of Charme e come operatore white label per brand internazionali, ha sottoscritto un accordo quadro con Gilda S.r.l. per la futura gestione di un nuovo hotel di fascia alta a Lerici, che opererà sotto il brand Meliá Collection di Meliá Hotels International.

L’operazione rappresenta il debutto del gruppo nel Golfo dei Poeti e dà attuazione al piano di sviluppo presentato in occasione della quotazione in Borsa.

Salgono così a 13 le strutture gestite da Soges Group, che rafforza in questo modo la propria presenza nelle principali destinazioni leisure italiane, nonché il posizionamento nel segmento dell’hospitality di alta gamma.

Il nuovo albergo, realizzato ex novo su un’area di proprietà di Gilda S.r.l., disporrà di un’offerta compresa tra 80 e 90 camere e sarà sviluppato secondo gli standard del marchio Meliá Collection.

L’apertura è prevista entro i prossimi 24 mesi. “Dopo gli ottimi numeri conseguiti nel primo semestre - commenta in una nota Andrea Galardi, ceo di Soges Group -, Soges Group prosegue a passo spedito nel proprio piano di espansione. Siamo entusiasti di annunciare un nuovo progetto in white label insieme a Meliá, convinti di poter lasciare un’impronta significativa in un territorio di primissimo piano a livello nazionale”.