Melià apre il suo primo hotel nelle Dolomiti

Meliá Hotels International annuncia il suo primo progetto nelle Dolomiti italiane grazie a una partnership con Gruppo Stay, società di gestione alberghiera con sede a Cortina d’Ampezzo. La struttura, che aprirà a maggio 2026 sotto il brand Affiliated by Meliá, sarà il sedicesimo hotel del gruppo in Italia, rafforzando la presenza del marchio in uno dei suoi mercati chiave.

Il nuovo hotel sorgerà nel centro di Auronzo di Cadore, a pochi minuti da Piazza Santa Giustina, porta d’accesso alle celebri Tre Cime di Lavaredo e al Lago di Misurina. Classificato quattro stelle, disporrà di 53 camere, ristorante, bar e spa, offrendo un’esperienza di soggiorno di alto livello tutto l’anno.

Inserita nelle Dolomiti del Cadore, patrimonio Unesco, la struttura sarà una base ideale per il turismo invernale e estivo, anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Secondo il ceo Gabriel Escarrer, il progetto conferma l’impegno di Meliá in destinazioni che uniscono natura, cultura e sostenibilità.