Melià e Rafa Nadal aprono il primo hotel Zel a Madrid

Meliá e Rafa Nadal apriranno il primo hotel urbano Zel a Madrid nel 2025. Situato in Gran Vía 25, attualmente è di proprietà del marchio Affiliated by Meliá.

Meliá e Rafa Nadal avevano già annunciato l’apertura di quattro hotel Zel nei Caraibi e in Spagna. Tra questi, come riporta Hosteltur, la prima struttura sarà l’hotel di città Zel previsto a Madrid.

Situato in Gran Vía 25 , si trova sotto il marchio Affiliated by Meliá e fa parte del portafoglio acquisito dal fondo Adia. La sua apertura è prevista per il 2025, anche se non esiste ancora una data precisa. Prima della sua riapertura, l’hotel sarà rinnovato in linea con gli standard del marchio, “orientato al turismo leisure premium, offrendo un’esperienza ispirata allo stile di vita mediterraneo e al suo modo di vivere all’aria aperta, ma adattato al segmento urbano.

E, come ha già sottolineato Gabriel Escarrer, amministratore delegato di Meliá Hotels International, “il marchio Zel si concentra sulle destinazioni vacanza, ma una percentuale minoritaria di strutture, forse il 20%, sarà situato nelle città che sono state importanti nella carriera di Rafa Nadal”. Madrid è la prima.