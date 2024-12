Meliá Hotels: 15 aperture nel segmento lusso per il 2025

Meliá Hotels accelera sul luxury. La compagnia alberghiera ha in previsione 15 nuove aperture su questo segmento per il prossimo anno con i marchi ME by Meliá, ZEL Hotels, The Meliá Collection e Paradisus by Melia. Le new entry andranno a incrementare la presenza in Europa, Caraibi e Sudest asiatico.

Nel dettaglio, come riporta hosteltur.com (https://www.hosteltur.com/167166_melia-hotels-prepara-15-aperturas-en-el-segmento-de-lujo-en-2025.html), il marchio ME by Meliá aprirà a Lisbona, Malaga e Marbella, oltre a Grecia, Albania, Cina e Messico. Paradisus by Melia aprirà a Fuerteventura (e in futuro anche in Thailandia, a Pattaya). Per ZEL Hotels, brand lanciato insieme al tennista Rafa Nadal, nel 2025 arriverà lo ZEL Sayulita in Messico; il brand arriverà poi anche a Madrid.