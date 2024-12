Meliá Hotels International porta il franchising ai Caraibi

Meliá Hotels International ha annunciato per il 2027 l’apertura di due hotel del marchio Innside by Meliá a Punta Cana, che segneranno il debutto del brand in Repubblica Dominicana. Saranno le prime due strutture in franchising nei Caraibi.

Come riporta hosteltur.com), L’hotel Innside Punta Cana Downtown avrà 290 camere e l’hotel Innside Punta Cana Downtown disporrà invece di 186 camere. Si tratta in entrambi i casi di due progetti di nuova costruzione sviluppati da Vivantia Homes.

“Vogliamo rafforzare la nostra leadership nei Caraibi con un’offerta alberghiera diversificata e personalizzata per la nuova generazione di viaggiatori - ha affermato Gabriel Escarrer, presidente e amministratore delegato di Meliá Hotels International -, e crediamo che Innside by Meliá integri perfettamente il nostro attuale portafoglio nella Repubblica Dominicana, un paese strategico per il nostro gruppo nei Caraibi”.