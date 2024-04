Melià Hotels, restyling per il portale b2b Melià PRO

Meliá Hotels International ha presentato la nuova versione della propria piattaforma b2b. Meliá PRO si pone l’obiettivo di migliorare la user experience così da essere l’alleato perfetto per adv, aziende e organizzatori di eventi.

Il programma Meliá PRO già nel 2023 ha portato a un incremento delle vendite del 16%, conta oltre mezzo milione di aziende registrate e più di 60mila adv. Inoltre, questa nuova versione offre una maggiore personalizzazione ed efficienza per tutti i professionisti.

Come riporta traveldailynews.com, questo sito rinnovato propone diverse funzionalità come un’interfaccia completamente ridisegnata in base al tipo di cliente, accesso in tempo reale al gestionale per il booking e anche un semplice strumento di controllo delle commissioni destinate agli agenti. G.G.