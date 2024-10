Mercure raggiunge il traguardo dei 1000 hotel nel mondo

Un traguardo storico per il brand, nato nel 1973. Mercure ha raggiunto quota mille hotel, dopo l’apertura delle ultime cinque strutture: il London Earls Court, nel Regno Unito, il Chandigarh Tribune Chowk, in India, il Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa, in Giappone, il Marival Emotions Resort, in Messico e il Mercure Nantong Renmin Road, in Cina.

Quest’anno, come spiega hosteltur.com, il brand del gruppo Accor ha registrato una forte espansione in Cina con 30 nuovi hotel, nove dei quali solo nel mese di agosto, portando il totale a oltre 180 nel Paese. In Giappone, poi, grazie all’apertura ad aprile di 11 Mercure il marchio ha raddoppiato la sua presenza.

Mix tra standard internazionali e tocco locale

“La peculiarità di questo marchio – sottolinea il presidente dei brand di fascia media ed economica di Accor, Jean-Yves Minet – è di essere in grado di trasformare un luogo in una destinazione, mantenendo l’autenticità e il tocco locale, ma con l’impatto di un marchio globale”.

Al centro dell’identità Mercure c’è infatti il programma ‘Discover Local’, progettato per approfondire il legame degli ospiti con la destinazione. I viaggiatori sono quindi invitati a scoprire le esperienze culturali e ad assaporare i sapori regionali, ad esempio attraverso menu con ingredienti di provenienza locale.

Acquisito da Accor nel 1975, il marchio si è sviluppato rapidamente, affermando la sua presenza in Europa e in altri Paesi. Tra i suoi maggiori successi l’apertura del suo primo hotel internazionale a Lisbona nel 1983 e l’espansione nel Medio Oriente, nel Sud-Est asiatico e in Australia nel 1994.

Al momento l’hotel più grande del brand è il Mercure Icon Singapore City Centre, con 989 camere, inaugurato lo scorso aprile.