Messico: turismo di lusso motore degli investimenti

Crescono gli impegni economici in Messico nel turismo di lusso, che si conferma uno dei motori degli investimenti immobiliari nel Paese. Un settore sostenuto dalla domanda internazionale per esperienze turistiche d’alta gamma.

Secondo l’Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), come riporta traveldailynews.com, si prevede che il settore turistico diventerà il secondo settore per importanza in termini di investimenti immobiliari nel 2026.

Gli investimenti legati al turismo arriveranno secondo le previsioni a quota 3,882 miliardi di dollari, superando gli investimenti in impianti industriali.

Per quanto riguarda le destinazioni, l’elenco delle mete che attraggono di più i capitali comprende Quintana Roo e Nayarit; Jalisco e Città del Messico sono al vertice invece per quanto riguarda il turismo di lusso. Il segmento luxury rappresenta al momento circa il 20% del fatturato totale del settore alberghiero.