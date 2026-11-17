Un pezzo di storia dell’alta hotellerie milanese sta per finire all’asta. Dal 9 al 12 dicembre San Luca Casa d’Aste metterà in vendita mobili e cimeli di uno degli indirizzi più prestigiosi del capoluogo lombardo: il Principe di Savoia.

Prima di sospendere temporaneamente le attività, per intraprendere un’importante operazione di restauro della durata di due anni e mezzo, l’albergo metterà all’incanto un’ampia selezione di arredi, tessuti e oggetti.

L’asta, si apprende da Corriere.it, si terrà in modalità ibrida, sia in presenza che online. Un’occasione unica per collezionisti e appassionati di design per mettere le mani su un pezzo di storia dell’ospitalità milanese.

Dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1927, il Principe di Savoia ha ospitato stelle del cinema e della musica, monarchi e intellettuali, come la regina Elisabetta, Maria Callas, Charlie Chaplin, Madonna, Amy Winehouse e Lady Gaga.