Milano Verticale | UNA Esperienze, le azioni per il Fuorisalone

Milano Verticale | UNA Esperienze apre le sue porte al Fuori Salone 2024 aderendo al circuito della Brera Design Week. Dal 15 al 21 aprile l’hotel ospiterà una selezione di innovative firme del design, le cui installazioni saranno visitabili per tutta la durata della manifestazione negli spazi interni ed esterni della struttura. Ma non solo. Milano Verticale | UNA Esperienze sfrutta l’occasione di uno dei principali appuntamenti del calendario meneghino per presentare lo spazio completamente rivisitato de La Terrazza al quarto piano che, in seguito a interventi di restyling, è stata trasformata in una location unica in grado di ospitare qualsiasi genere di evento o esposizione da gennaio a dicembre. Infine, fino al 31 maggio l’hotel accoglierà anche la mostra personale dell’artista e architetto Stefano Canziani, che vede come protagoniste le architetture ‘verticali’ del capoluogo lombardo.