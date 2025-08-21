TTG Italia

Minor Hotels
apre in Perù
con nhow Lima

Minor Hotelsapre in Perùcon nhow Lima

Minor Hotels debutta in Perù con nhow Lima, il primo lifestyle hotel del gruppo nel Paese, inaugurato il 1° agosto nel vivace quartiere di Miraflores. La struttura, con 243 camere su 13 piani, fonde design contemporaneo, arte e cultura locale, offrendo un’esperienza sensoriale unica che invita a scoprire l’anima di Lima.

Al 13° piano il lounge bar a bordo piscina e Zönico, ristorante raffinato con identità gastronomica locale, completano l’offerta.

Strategicamente posizionato a pochi minuti dal lungomare, dai centri culturali e dalle principali attrazioni, nhow Lima si propone come destinazione ideale per viaggi leisure e business.

Con 11 spazi multifunzionali per Mice dotati di tecnologie avanzate, l’hotel risponde alla crescente domanda di meeting innovativi e creativi, diventando un punto di riferimento in Sud America. Questa apertura consolida la strategia di espansione internazionale di Minor Hotels, rafforzando la presenza nelle Americhe con un concept distintivo e all’avanguardia.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana