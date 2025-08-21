Minor Hotels debutta in Perù con nhow Lima, il primo lifestyle hotel del gruppo nel Paese, inaugurato il 1° agosto nel vivace quartiere di Miraflores. La struttura, con 243 camere su 13 piani, fonde design contemporaneo, arte e cultura locale, offrendo un’esperienza sensoriale unica che invita a scoprire l’anima di Lima.
Al 13° piano il lounge bar a bordo piscina e Zönico, ristorante raffinato con identità gastronomica locale, completano l’offerta.
Strategicamente posizionato a pochi minuti dal lungomare, dai centri culturali e dalle principali attrazioni, nhow Lima si propone come destinazione ideale per viaggi leisure e business.
Con 11 spazi multifunzionali per Mice dotati di tecnologie avanzate, l’hotel risponde alla crescente domanda di meeting innovativi e creativi, diventando un punto di riferimento in Sud America. Questa apertura consolida la strategia di espansione internazionale di Minor Hotels, rafforzando la presenza nelle Americhe con un concept distintivo e all’avanguardia.