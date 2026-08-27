Minor Hotels: doppia new entry in Europa

Doppia new entry in Europa per Minor Hotels, che si espande con altrettante strutture a Barcellona e Budapest. Si tratta di un hotel del brand NH a Barcellona e NH Budapest District VII: le due nuove aperture rafforzeranno la presenza del Gruppo in Spagna e in Ungheria, consolidando al tempo stesso il posizionamento di NH Hotels & Resorts nelle principali città europee, caratterizzate da una forte domanda sia nel segmento leisure che in quello business.

Gli hotel sono di proprietà di Salomon Hospitality, società specializzata nell'investimento, nello sviluppo e nella gestione alberghiera, che vanta circa venti hotel distribuiti in dieci destinazioni.

La struttura catalana disporrà di 70 camere, palestra, terrazza, lobby bar, sale meeting e spazi per eventi. Nel corso del 2027 l'hotel sarà sottoposto a un completo intervento di ristrutturazione e adotterà ufficialmente il brand NH Hotels & Resorts. Quella ungherese avrà 76 camere ed è pensata sia per accogliere sia la clientela leisure che quella business: l'hotel offrirà spazi dedicati alla ristorazione, sale meeting ed eventi ma anche servizi orientati al benessere degli ospiti.