Minor Hotels annuncia la firma ufficiale di un progetto a doppio marchio Tivoli e NH a Yining, nello Xinjiang. Questo segna il debutto dei marchi di lusso Tivoli Hotels & Resorts e NH Hotels & Resorts nella Cina nord-occidentale. L’apertura è prevista per il 2025.

Gli hotel Tivoli e NH sono situati vicino alle attrazioni turistiche locali e al quartiere centrale degli affari. Il progetto, che copre 1,6 milioni di metri quadrati, offrirà diversi servizi e 200 camere per ciascuno dei brand Tivoli Hotels & Resorts e NH Hotels & Resorts, oltre a una zona commerciale, un centro di spettacoli culturali e aree residenziali.

In particolare, il centro culturale ospiterà spettacoli di musica e danza, mentre l’area commerciale, ispirata al design dell’antica Via della Seta, mira a creare un luogo esclusivo per lo shopping e il tempo libero.

“Siamo lieti di annunciare la nostra prima proprietà a doppio marchio Tivoli e NH Hotels nella Cina nord-occidentale - ha commentato Dillip Rajakarier, group ceo di Minor International e ceo di Minor Hotels -. Con profili così alti e una forte reputazione in tutta Europa, siamo certi che l’offerta dei brand Tivoli e NH piacerà sia ai viaggiatori cinesi che a quelli internazionali.”

“L’apertura di Tivoli e NH Hotels a Yining dovrebbe stimolare in modo significativo il mercato locale alberghiero, attirando più visitatori e contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico di Yining e dell’intera prefettura autonoma di Ili Kazakh,“ ha aggiunto Eddy Tiftik, vp di operations & development di Minor Hotel.