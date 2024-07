Nel primo semestre 2024 Minor Hotels Europe & Americas ha generato un fatturato di 1,15 miliardi di euro, con una crescita su base annua dell’11,5% rispetto agli 1,03 miliardi di euro riportati nel corrispondente periodo del 2023.

Nello stesso periodo, l’utile netto della società è stato pari a 71 milioni di euro, in aumento del 57,4% rispetto ai 45 milioni di euro riportati nella prima metà del 2023. La tariffa media giornaliera è salita nel primo semestre a 143 euro, in crescita del 5,6% rispetto ai 135 euro registrati nello stesso periodo dell’anno scorso.

Di conseguenza, l’Adr ha contribuito per il 70% alla crescita dell’8% dei ricavi per camera disponibile, che è passato da 90 euro per notte tra gennaio e giugno 2023 a 96 euro nella prima metà di quest’anno. L’occupazione è stata in media del 67,6% nella prima metà del 2024, con una crescita su base annua di 1,4 punti percentuali.

In Italia i ricavi a parità di perimetro sono aumentati del 4% nei primi sei mesi, con Venezia e le altre città ‘minori’ che hanno performato meglio rispetto a Milano e Roma, dove la crescita è stata più moderata. L’occupazione è stata al 67%, in aumento di un punto percentuale su base annua, con l’Adr in aumento del 5% a 185 euro.