Minor Hotels, primo trimestre in crescita dell’8%

Minor Hotels Europe & Americas continua a crescere. Il gruppo ha infatti registrato un fatturato totale di 496 milioni di euro per il periodo gennaio-marzo 2025, con un aumento dell’8% rispetto ai 460 milioni di euro registrati nel primo trimestre dell’anno precedente.

Dei 36 milioni di euro di crescita del fatturato nel primo trimestre, 13 milioni di euro (36%) derivavano dagli hotel di recente acquisizione in Brasile, nonché dall’Anantara Palais Hansen Vienna e dall’NH Collection Helsinki Grand Hansa. Su base comparabile, il fatturato è cresciuto del 5,5% su base annua.

La solida performance del fatturato è stata trainata da un aumento del 5% della tariffa media giornaliera, che ha raggiunto i 127 euro a notte, insieme a un miglioramento di due punti percentuali dell’occupazione, che è salita in tutte le regioni a una media del 64%.

Nell’Europa meridionale, l’occupazione nel primo trimestre del 2025 ha superato di tre punti percentuali i livelli pre-pandemici (primo trimestre del 2019). Nelle altre regioni, l’occupazione è stata solo leggermente al di sotto di questo benchmark, rimanendo di un punto percentuale inferiore ai livelli pre-pandemici.

Dopo i solidi risultati del primo trimestre, il Gruppo non ha osservato cambiamenti significativi nell’andamento della domanda. Le prospettive per il secondo trimestre rimangono in linea con le aspettative prudentemente ottimistiche dell’azienda per il resto dell’anno.